الرياض - كتبت رنا صلاح - الحكة في الجسم من الأمور المزعجة التي قد تسبب التهيج والجروح في الجلد، اذا كانت شديدة ومستمرة.

الحكة في الجسم .. الأسباب والعلاج

تحدث الحكة بسبب مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الأمراض الجلدية مثل جفاف الجلد والإكزيما، وردود الفعل التحسسية، وأمراض الكبد والكلى، واضطرابات الأعصاب، والحالات النفسية مثل القلق والاكتئاب.

أسباب حكة الجسم

ردود الفعل التحسسية: قد تنتج عن الأطعمة، الأدوية، مستحضرات التجميل، أو بعض النباتات مثل اللبلاب السام.

الحشرات: لدغات الحشرات مثل البعوض، بق الفراش، أو الطفيليات مثل الجرب.

الأمراض الداخلية: قد تكون الحكة عرضًا لأمراض أخرى مثل مشاكل الكبد أو الكلى، فقر الدم، أمراض الغدة الدرقية، أو السكري.

اضطرابات الأعصاب: مثل التصلب المتعدد أو القوباء المنطقية.

الحالات النفسية: الإجهاد، القلق، والاكتئاب يمكن أن تزيد من الشعور بالحكة.

طرق للتخفيف من الحكة

ترطيب البشرة: استخدام الكريمات والمرطبات لترطيب البشرة وتقليل الجفاف، خاصة بعد الاستحمام مباشرة.

تجنب الحك: الحك قد يسبب تهيجًا إضافيًا أو جروحًا، لذا يُفضل تجنبه قدر الإمكان.

الاستحمام بماء فاتر: تجنب الماء الساخن جدًا لفترات طويلة، والذي يمكن أن يزيد من جفاف الجلد.

استخدام علاجات مهدئة: يمكن أن تساعد حمامات الشوفان أو استخدام غسول الكالامين لتهدئة الجلد.

التخفيف من التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء يمكن أن تساعد في إدارة الحكة المرتبطة بالإجهاد.إ

ذا كانت الحكة شديدة، أو مستمرة، أو مصحوبة بأعراض أخرى مثل الطفح الجلدي الشديد أو الحمى، فينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن والحصول على العلاج المناسب، قد يصف الطبيب أدوية مثل مضادات الهيستامين أو الستيرويدات الموضعية، أو قد يطلب إجراء فحوصات إضافية.