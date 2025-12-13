الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر عصير الجزر مع الفواكه او الخضار مشروبا سحريا للبشرة والجسم، نظراً لفوائده المتعددة للنظارة وقوة المناعة، وترطيب الجسم ودعم عملية الهضم، وغيرها

هذا العصير سرك لبشرة مشرقة وجسم صحي

ويتميز هذا العصير بقيمته الغذائية العالية، حيث يساعد على تعزيز استهلاك المركبات النباتية المفيدة، لما يحتويه من عناصر غذائية ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، بحسب ما ذكر موقع The Veritas News.

وتوفر وصفات عصير الجزر مزيجاً غنياً من المغذيات والمواد الكيميائية النباتية في صورة سائلة يسهل على الجسم امتصاصها، ما يجعلها مكمّلاً فعالاً للنظام الغذائي اليومي.



وأوضح التقرير أن عصير الجزرإذ يسهم في تحسين ترطيب الجسم ودعم عملية الهضم، فضلاً عن دوره في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي وتحسين صحة الجلد والبصر.



وعند اعتماد الجزر كمكوّن أساسي، فإنه يمد الجسم ببيتا كاروتين، وهو عنصر يتحول إلى فيتامين A، إضافة إلى فيتامينات C وK، والبوتاسيوم، إلى جانب مضادات أكسدة مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الأكسدة.



وأشار التقرير إلى أن هذه المركبات تلعب دوراً محورياً في دعم صحة العينين، وتقوية المناعة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والحفاظ على نضارة البشرة، كما بيّنت دراسات علمية أن مضادات الأكسدة، وعلى رأسها الكاروتينات وفيتامين C، تُعد عناصر أساسية في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.



وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول كوب يومي من عصير الجزر بكمية تقارب 250 مل يُسهم في تعزيز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة، من دون أن يترك آثاراً سلبية على مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم.



وأوضح التقرير أن مزج الجزر مع الحمضيات، مثل البرتقال أو الليمون، يضاعف الفوائد الصحية للعصير، خاصة في ما يتعلق بدعم وظائف الكبد وتعزيز المناعة، ويُعد عصير الليمون مصدراً غنياً بفيتامين C، الذي يساعد على تحسين امتصاص الحديد ويتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.



كما يضيف عصير البرتقال جرعة إضافية من فيتامين C وحمض الفوليك ومركبات مضادة للأكسدة، ما يعزز من تأثير العصير في حماية القلب والأوعية الدموية، ويمكن تحلية المشروب بالعسل الطبيعي، الذي يحتوي على مركبات فينولية وخصائص مضادة للميكروبات، إلى جانب نكهته الطبيعية المميزة.