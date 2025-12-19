الرياض - كتبت رنا صلاح -هناك عديد من الاشخاص الذين يعانون من امراض عديده ومن ضمنها هيا الاعراض التي تكون في منطقه الراس او الصداع النصفي وهذا يكون بسبب العديد من الاسباب وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام النتوءات والصداع مما يوفر بديلاً لطيف عن المسكنات.

«ضاع عمرنا واحنا منعرفش حاجه».... عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تقضي على الصداع النصفي في 5 دقائق وتعتبر الحل

اعشاب تساعد على التخفيف الالام

اهم الاعشاب التي تساعد على تخفيف الالام وخاصه الصداع النصفي او الكلي ويمكنك الاستغناء عن المسكنات التي تقوم باحضارها من الصيدليات.

1. الريحان

يحتوي الريحان بشكل عام على العديد من الفوائد الصحيه التي يحتاجها الجسم وخاصه اذا كانت هذه المشاكل تكون للصداع ويمكنك استخدامه عن طريق استخدم أوراقه في مشروب دافئ لتخفيف الألم.

2. النعناع البري

يمكنك احضار هذا النوع من النعناع في اي مكان او من اي عطار ويحتوي هذا النوع من النعناع على العديد من الفوائد الصحيه التي يحتاجها الجسم بشكل عام.

يعتبر مهدئًا خفيفًا يساعد في تخفيف الصداع النصفي.

3. البابونج: شاي البابونج مفيد لتخفيف صداع التوتر والتشنجات.

4. نعناع: شاي النعناع يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من آلام الرأس.

5. لافندر: استنشاق زيت اللافندر أو استخدامه في شاي يساهم في استرخاء الأوعية الدموية.

يمكن دمج هذه الأعشاب في الروتين اليومي للحصول على فوائدها.

وفي الختام نتمنى أن نكون قدمنا لكم اهم فوائد هذه العشبة