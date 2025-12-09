الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تحمل دلالات واضحة على قوة التخطيط وتنظيم إدارة الحشود الدينية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديل مهم يخص تأشيرات العمرة الصادرة للمعتمرين من خارج البلاد . القرار الجديد يقضي بإلغاء تأشيرة العمرة إذا لم يدخل صاحبها المملكة خلال 30 يومًا فقط من تاريخ إصدارها، بدلًا من السماح بتركها نشطة لمدة ثلاثة أشهر كما كان معمولًا به سابقًا، وهذا التحرك ليس عابرًا، بل يأتي ضمن سياسة دقيقة تتبعها وزارة الحج والعمرة لضبط مسارات الدخول وضمان انسيابية الحركة داخل الحرمين الشريفين، في ظل توقعات بزيادة كبيرة في أعداد المعتمرين خلال الفترة المقبلة عطجزث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تفاجئ المعتمرين بقرار جديد: إلغاء التأشيرة خلال 30 يوم لمن لم يدخل المملكة!

إلغاء التأشيرة بعد 30 يومًا.. دون المساس بمدة الإقامة

أبرز ما يميز القرار أنه لم يقترب من مدة الإقامة داخل السعودية. فالمعتمر الذي يدخل المملكة لا يزال يملك الحق في البقاء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة، وهي مدة كافية لأداء المناسك والتنقل بين مكة والمدينة وزيارة المواقع الدينية والتاريخية.

التغيير اقتصر على المرحلة السابقة للدخول فقط، بهدف منع تراكم تأشيرات غير مستخدمة قد تؤدي إلى ضغط غير محسوب في أوقات معينة.

لماذا الآن؟ الأسباب خلف القرار

حين نتأمل توقيت القرار، تظهر خلفه عدة عوامل رئيسية:

الاستعداد لذروة العمرة القادمة مع بداية الموسم الفعلي بعد انتهاء الصيف وتحسن الأجواء في الحرمين.

تنامي أعداد المعتمرين عالميًا، حيث تجاوزت التأشيرات الصادرة مؤخرًا حاجز 4 ملايين تأشيرة مع بداية الموسم.

رغبة المملكة في تنظيم التدفق البشري بشكل متوازن يمنع التكدس في أوقات معينة.

تسريع دورة السفر ومنع حجز التأشيرات دون نية فورية للقدوم.

هذا النظام المتطور يعكس رؤية واضحة لإدارة أكبر تجمع ديني سنوي في العالم بمنهج حديث ومستدام.

تنظيم وليس تضييقًا

قد يفهم البعض القرار من زاوية ضيقة، لكن من يقرأ تفاصيله يدرك أنّه ليس تضييقًا على المسلمين، بل هو تنظيم عقلاني يضمن:

تقليل الازدحام غير المتوقع

تحسين جودة خدمات المعتمرين

تسهيل التخطيط الإداري داخل الحرمين

رفع كفاءة منظومة الدخول والخروج

وبعبارة أوضح: المملكة لا تريد أن تبقى التأشيرة معلقة في يد المسافر، بل تريد يقينًا بأن من يصدر التأشيرة ينوي القدوم خلال فترة محددة.

منظومة عمرة متطورة وليست مجرد تأشيرة

التحول الحالي ليس معزولًا، بل يأتي في سياق رؤية المملكة الأشمل لخدمة ضيوف الرحمن. فقد شهدت الفترة الماضية تحديثات نوعية شملت: