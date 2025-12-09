الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تعكس حرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على دعم الطلبة وتمكينهم من تحسين مستوياتهم الأكاديمية، أعلنت الوزارة رسميًا عن السماح لخريجي الثانوية العامة بالالتحاق بالدراسة لمدة عامين إضافيين بعد التخرج . هذه الخطوة التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط التعليمية والاجتماعية، جاءت استجابةً لمطالب كثيرة من الطلاب وأولياء الأمور الذين رأوا في هذا القرار فرصة عادلة لتصحيح المسار وتحسين المعدلات التراكمية بما يتيح خيارات أوسع في القبول الجامعي والتخصصات المستقبلية جكدصز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار تاريخي من التعليم السعودي.. عامان إضافيان لخريجي الثانوية لرفع المعدل وتحسين فرص القبول الجامعي

أهمية القرار ودوافعه

هذا القرار لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري مؤقت، بل هو خطوة إستراتيجية تعكس فلسفة تعليمية جديدة تقوم على مبدأ “إعطاء فرصة ثانية للتميز”. كثير من الطلاب يواجهون ظروفًا مختلفة خلال المرحلة الثانوية تؤثر على أدائهم، سواء كانت نفسية أو صحية أو اجتماعية، مما يجعل معدلهم النهائي لا يعكس قدراتهم الحقيقية.

ومن هنا جاء توجيه الوزارة ليتيح لهؤلاء الفرصة لاستكمال دراستهم أو إعادة بعض المقررات بهدف رفع المعدل التراكمي وتحسين فرصهم الأكاديمية والمهنية مستقبلًا. فبدل أن تكون نتيجة الثانوية نهاية الطريق، أصبحت اليوم بداية جديدة يمكن من خلالها تصحيح الأخطاء وتحقيق نتائج أفضل.

تفاصيل القرار وآلية تطبيقه

بحسب ما أوضحته وزارة التعليم، فإن القرار ينص على إمكانية التحاق خريجي الثانوية بالدراسة لمدة تصل إلى عامين إضافيين بعد التخرج، شريطة أن يتم ذلك في المدارس المعتمدة وضمن ضوابط محددة تضمن العدالة والجودة الأكاديمية.

الطلاب الراغبون في الاستفادة من هذه الفرصة سيتاح لهم إعادة دراسة المواد التي حصلوا فيها على تقديرات منخفضة، أو تحسين نتائجهم في بعض المواد الأساسية التي تدخل ضمن حساب المعدل التراكمي. وستُعتمد الدرجات الجديدة بعد اجتياز الاختبارات وفق اللوائح المعمول بها في نظام الثانوية العامة.

كما أشارت الوزارة إلى أن النظام الإلكتروني سيُحدث تلقائيًا بعد رصد النتائج الجديدة، بحيث يظهر المعدل المعدل في شهادة الطالب النهائية، مما يمكّنه من التقديم مجددًا للجامعات أو الكليات وفقًا للمعدل الجديد.

الفئة المستهدفة من القرار

يستهدف القرار فئة محددة من الطلاب، وهم خريجو الثانوية العامة خلال السنوات الأخيرة ممن لم يتمكنوا من تحقيق المعدلات المطلوبة للقبول في التخصصات الجامعية التي يرغبون بها.

كما يشمل القرار الطلاب الذين يرغبون في تحسين درجاتهم لأسباب مهنية، مثل أولئك المتقدمين للوظائف التي تشترط معدلًا تراكميًا معينًا. وبذلك فإن القرار لا يقتصر على فئة عمرية محددة، بل يمنح الفرصة لكل من يرغب في تطوير نفسه علميًا وأكاديميًا.

انعكاسات القرار على مستقبل التعليم في المملكة

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع تتبناها وزارة التعليم لتحقيق العدالة التعليمية وتطوير نظام التقويم الأكاديمي. فإعطاء الفرصة للطلاب لإعادة الدراسة وتحسين المعدلات يسهم في تعزيز روح المسؤولية والاجتهاد، كما يحدّ من الشعور بالإحباط الذي قد يرافق بعض الخريجين عند حصولهم على معدلات منخفضة

القرار أيضًا يعكس تحولًا في النظرة التقليدية للتعليم، حيث لم يعد النجاح أو الفشل في مرحلة معينة هو المقياس النهائي لقدرة الطالب. بل أصبحت العملية التعليمية أكثر مرونة وإنسانية، تراعي اختلاف ظروف المتعلمين وتتيح لهم فرصًا متعددة للتطور والتحسين.

الآثار المتوقعة على الجامعات وسوق العمل

من الطبيعي أن يترتب على هذا القرار تأثير مباشر في مؤسسات التعليم العالي، حيث سيشهد نظام القبول الجامعي تزايدًا في عدد المتقدمين ممن أعادوا تحسين معدلاتهم. وهذا سيدفع الجامعات إلى مراجعة خطط القبول وتنويع مسارات التسجيل بما يتناسب مع العدد الإضافي من الطلاب المؤهلين.

أما على مستوى سوق العمل، فمن المتوقع أن يسهم القرار في تخريج طلاب أكثر تأهيلًا وثقة، بعد أن تم منحهم الفرصة لاكتساب مهارات أكاديمية إضافية وتحسين أدائهم الدراسي. وهذا ينعكس إيجابًا على جودة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، خصوصًا في المجالات العلمية والتقنية التي تتطلب معدلات مرتفعة للقبول.