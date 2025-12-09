الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس مدى التطور الكبير الذي تشهده منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين في المملكة العربية السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديث مهم يتعلق بتأشيرة العمرة، حيث أكدت أن حامل تأشيرة العمرة أصبح بإمكانه القدوم والمغادرة من أي منفذ جوي أو بري أو بحري في المملكة، دون التقيد بمنفذ محدد كما كان معمولًا به في السابق وهذه الخطوة الجديدة تمثل نقلة نوعية في إدارة شؤون المعتمرين والزوار، وتأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن لهم تجربة روحانية ميسّرة وآمنة من لحظة دخولهم حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة خنصمغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تسهيلات كبرى .. الجوازات السعودية تتيح لحاملي هذه التأشيرة الدخول والخروج من أي منفذ!

تحسين تجربة المعتمرين وتسهيل الإجراءات

القرار الجديد الصادر عن الجوازات لا يُعد مجرد تعديل إداري بسيط، بل يمثل تحولًا عمليًا في طريقة استقبال المملكة لملايين المعتمرين من مختلف دول العالم. ففي السابق، كانت تعليمات الدخول والمغادرة عبر منافذ محددة تشكل عبئًا على بعض القادمين، خاصة في المواسم التي تشهد ازدحامًا في مطارات جدة أو المدينة المنورة، مما يؤدي أحيانًا إلى تأخير الرحلات أو زيادة الضغط على الموانئ الجوية.

أما اليوم، ومع تطبيق هذا القرار، أصبح بإمكان المعتمر أن يختار المنفذ الأنسب له سواء كان مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أو مطار الملك خالد بالرياض، أو مطار الدمام، أو حتى المنافذ البرية مع الدول المجاورة. هذا التوسع يفتح الباب أمام تجربة أكثر مرونة وسلاسة، ويقلل من الازدحام اللوجستي ويزيد من كفاءة تنظيم الدخول والخروج.

تنويع المنافذ وتعزيز الكفاءة الأمنية

أوضحت الجوازات أن القرار لم يأتِ دون دراسة دقيقة، بل تم بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة الطيران المدني وإدارة المنافذ. ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات من جهة، والحفاظ على الانضباط الأمني من جهة أخرى، من خلال أنظمة إلكترونية متكاملة تتابع حركة الدخول والخروج وتربطها مباشرة بالمنصة الوطنية الموحدة ومنصة "نسك".

الأنظمة الحديثة أصبحت قادرة على التحقق من هوية المعتمر وبيانات تأشيرته لحظة دخوله، بغضّ النظر عن المنفذ المستخدم. وهذا يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة في مجال الإدارة الرقمية، مما يجعل الإجراءات أسرع وأكثر أمانًا.

تطوير خدمات العمرة بما يتماشى مع رؤية 2030

الخطوة الجديدة تتكامل مع سلسلة من التحديثات التي أعلنت عنها الجهات المختصة خلال العامين الأخيرين لتطوير منظومة العمرة والزيارة. فمنذ إطلاق برنامج "خدمة ضيف الرحمن"، وضعت الحكومة السعودية هدفًا واضحًا يتمثل في رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

من أبرز التسهيلات التي جرى تطبيقها مؤخرًا أيضًا: