الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من الجهات المعنية بسلامة المستهلكين، وخاصة وزارة التجارة، التي باتت تضرب مثالًا في الشفافية والمسؤولية تجاه المواطنين والمقيمين . وفي خطوة جديدة تؤكد هذا النهج، أعلنت الوزارة عن استدعاء 4,991 مركبة من طرازات BMW مختلفة، تم إنتاجها بين عامي 2018 و2022، بعد اكتشاف خلل فني قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك ظحثوذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

تحذير عاجل من التجارة السعودية .. استدعاء آلاف سيارات BMW بسبب خلل خطير!.

تفاصيل الاستدعاء

الاستدعاء شمل مجموعة واسعة من طرازات BMW الفاخرة، من بينها: X3 – X4 – X5 – X6 – X7 – 3 Series – 4 Series – 5 Series – 6 Series – 7 Series – 8 Series – Z4.

وجاء هذا القرار بعد رصد الوزارة احتمالية تسرب الماء إلى وحدة بادئ تشغيل المحرك (Starter Motor)، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي في الدائرة المسؤولة عن التشغيل، ما يشكل خطرًا مباشرًا قد يتسبب في اشتعال حريق داخل حجرة المحرك إذا لم تتم معالجة المشكلة في الوقت المناسب.

تحرك سريع لحماية المستهلك

وزارة التجارة أكدت في بيانها أن هذا الاستدعاء يأتي ضمن التزامها الدائم بحماية المستهلك وضمان جودة وسلامة المركبات في السوق السعودي. كما أوضحت أن ملاك هذه السيارات يمكنهم التحقق من شمول مركباتهم في حملة الاستدعاء عبر موقع “استدعاء” الرسمي (recalls.sa)، من خلال إدخال رقم هيكل المركبة (VIN) لمعرفة ما إذا كانت السيارة ضمن الفئات المتأثرة بالعطل.

ولضمان سرعة الخدمة، طلبت الوزارة من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة BMW في المملكة، التواصل الفوري مع العملاء المتضررين، لتحديد موعد لإجراء الفحص والصيانة مجانًا دون أي تكاليف على المالك.

الخلل الفني وأسبابه المحتملة

الخلل المكتشف يتلخص في إمكانية تسرب مياه الأمطار أو الغسيل إلى وحدة بادئ تشغيل المحرك، مما يؤدي إلى تكوّن رطوبة داخل النظام الكهربائي. ومع مرور الوقت، قد يتفاعل هذا التسرب مع التيار الكهربائي داخل الوحدة، مما يسبب تماسًا كهربائيًا خطيرًا. وفي حال لم يتم اكتشاف العطل مبكرًا، قد ترتفع درجة الحرارة داخل المحرك بشكل غير طبيعي، لتصل إلى مرحلة الاشتعال الذاتي أو نشوب حريق فعلي.

ورغم أن عدد الحالات المؤكدة داخل المملكة محدود للغاية، إلا أن BMW والوزارة اتخذتا هذا الإجراء الاستباقي كجزء من سياسة الوقاية التي تضع السلامة العامة فوق أي اعتبار مادي.

إجراءات الفحص المجاني للمركبات المتأثرة

أوضحت وزارة التجارة أن عملية الفحص ستتم بشكل مجاني بالكامل، وتشمل:

فحص وحدة بادئ التشغيل للتأكد من سلامتها.

استبدال الأجزاء المتضررة إن وُجدت بأخرى أصلية معتمدة من الشركة المصنعة.

تحديث نظام العزل المائي حول الوحدة لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلًا.

تقديم تقرير فني للمالك بعد الانتهاء من عملية الصيانة.

تفاعل المجتمع مع القرار

لاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا بين ملاك السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب كثيرون بهذه الخطوة، معتبرين أن الشفافية التي تبديها وزارة التجارة والشركة المصنعة تعزز الثقة في السوق السعودي. كما أكد البعض أن هذه الحملات الوقائية تمثل نقلة نوعية في ثقافة حماية المستهلك، خاصة وأنها تشمل سيارات فاخرة غالية الثمن، مما يعكس الجدية في التعامل مع جميع الفئات دون استثناء.