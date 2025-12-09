الرياض - كتبت رنا صلاح - تم منح الجنسية السعودية لأربعة أشخاص بموجب قرارات ملكية ووزارية، حيث شملت الأوامر إيمان جاسم محمد الأسعد في الرياض، وديانة وشروق ابنتَي فضل عوض صالح الدغاري في نجران، ومعن مروان عبدو الشاهين في جدة وتُمنح الجنسية بناءً على اقتراح وزير الداخلية، مع الحق لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في رفض الطلبات إذا لزم الأمر شجعضف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بأمر ملكي .. منح الجنسية السعودية لـ 3 فتيات ورجل

منح الجنسية السعودية لـ 3 فتيات ورجل

أصدرت الإدارة العامة للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة أوامر وقرارات جديدة تتعلق بمنح الجنسية السعودية لأربعة أفراد من مختلف مناطق المملكة.

فقد صدر أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية للسيدة "إيمان جاسم محمد الأسعد" في منطقة الرياض كما أصدرت وزارة الداخلية قراراً وزارياً بمنح الجنسية للسيد "فضل عوض صالح الدغاري" وابنتيه "ديانة" و"شروق" في منطقة نجران، وذلك بناءً على المادة 14 من نظام الجنسية.

وفي محافظة جدة، أعلن عن صدور أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية للسيد "معن مروان عبدو الشاهين".

وحسب الأنظمة المعمول بها، تُمنح الجنسية بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ولرئيس مجلس الوزراء الحق في الموافقة أو الرفض بناءً على تقديره، بينما يحتفظ وزير الداخلية بحق رفض الموافقة على منح الجنسية للأجنبي الذي يتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قبل تقديم الاقتراح.