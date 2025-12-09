الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر رقم الحدود واحدة من الوثائق الرسمية الضرورية التي تطالب بها الهيئة العامة للجوازات في السعودية، وهي وثيقة تتكون بشكل أساسي من ١٠ أرقام يتم منحها الأشخاص الوافدين من مختلف الجنسيات إلى أراضي المملكة قبل الدخول إلى البلاد، وفي حال فقدان الرقم يقوم العديد من الأشخاص بعملية الاستعلام عن رقم الحدود بشكل إلكتروني عبر خدمات منصة أبشر الإلكترونية، ومن خلال الجزء التالي من هذا المقال يمكن التعرف على هذا الموضوع بشكل تفصيلي . غدطنت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر

أوضح المسؤولون في الهيئة العامة للجوازات في المملكة الطريقة التي يمكن من خلالها إتمام عملية الاستعلام عن رقم الحدود بشكل صحيح، وذلك من خلال القيام باتباع مجموعة محددة من الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

كخطوة أولى يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة ابشر على شبكة الإنترنت وذلك من خلال الرابط التالي .

. يقوم المستخدم بإتمام تسجيل الدخول من خلال الدخول إلى خيار ابشر أفراد.

من خلال الخيارات الظاهرة على الشاشة يقوم المستخدم بتحديد خدمة الاستعلام عن رقم الحدود من قائمة الخدمات الاستعلامية.

يتم تحديد الاستعلام للزائرين والقيام بإدخال رقم الجواز في الخانة المخصصة الظاهرة على الشاشة.

تظهر على الشاشة قائمة خاصة بالبيانات المطلوبة التي تتمثل في كل من رقم التأشيرة، والتاريخ الخاص بإصدار التأشيرة، بالإضافة إلى رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة.

بمجرد إدخال كافة البيانات والتحقق من صحتها يتم الضغط على اختيار استعلام من أجل ظهور الرقم.

يمكن للأشخاص اللاعبين في عملية الاستعلام عن رقم الحدود إتمام هذه العملية من خلال استخدام رقم الإقامة الخاصة به من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

في البداية يتم الدخول إلى منصة ابشر على الانترنت من خلال الرابط التالي .

. يتم الفرد الدخول إلى المنصة من خلال تسجيل الدخول في ابشر أفراد.

من الخيارات الظاهرة على شاشة الموقع الرئيسية يتم الضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية.

تظهر للمستخدم مجموعة من الخيارات المنبثقة عن الخيار السابق يتم من بينها بالضغط على اختيار الاستعلام عن رقم الحدود.

يقوم المستخدم بتسجيل الرقم الخاص بالإقامة في الخانة المخصصة له على الشاشة.

في هذه المرحلة يتم إدخال كل من كلمة المرور ورمز التحقق المرئي في المكان المخصص على الشاشة.

في النهاية يتم الضغط على اختيار استعلام لتظهر كافة البيانات المطلوبة.

استعلام عن إصدار إقامة برقم الحدود بدون أبشر

لا تتطلب عملية الاستعلام عن رقم الهوية برقم الحدود القيام بدفع قيمة إضافية من الرسوم بل تأتي القيمة الخاصة به وفق رسوم التأشيرة وقيمتها العادية.

كيف اعرف ان الاقامة طلعت؟

يمكن الأشخاص المقدمين على طلب الإقامة معرفة موعد صدورها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل والتنمية الاجتماعية وإدخال كافة البيانات المطلوبة من أجل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

كيف اغير رقم الحدود الى رقم الاقامة؟