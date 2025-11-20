لا تتجاهل برودة أصابعك

لا تتجاهل برودة أصابعكمع الانخفاض السريع في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يلاحظ كثيرون شعوراً متزايداً بالبرد في الأطراف، ولا سيما أصابع اليدين والقدمين.

ورغم أن هذا الإحساس يُعدّ طبيعياً نتيجة تعرض الجسم للبرودة، فإن استمرار برودة الأصابع أو عدم عودتها إلى حرارتها الطبيعية بعد التدفئة قد يشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة تستدعي الانتباه.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور سام فيروزي، استشاري جراحة القلب التدخّلية، أن الجسم يلجأ عند التعرض للبرد إلى آلية دفاعية تهدف للحفاظ على حرارة الأعضاء الحيوية. إذ يقوم بــ تضييق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين لتقليل تدفق الدم إليها، وبذلك يحتفظ بالدفء في المنطقة المركزية من الجسم.

ويضيف أن الجهاز العصبي اللاإرادي يلعب دوراً محورياً في تنظيم هذا التوازن عبر التحكم في تمدد وتضيّق الأوعية الدموية بين الأطراف والجذع.

غير أن بعض الأشخاص يُظهرون استجابة مفرطة تجاه البرد أو حتى تجاه القلق والتوتر، وهو ما يُعرف بـ ظاهرة رينو (Raynaud’s Phenomenon)، وهي حالة يتوقف فيها الدم عن التدفق بشكل كافٍ إلى الأصابع، مما يسبب برودة شديدة قد تكون مؤلمة.

ويؤكد فيروزي في حديثه لصحيفة ذا إندبندنت أن الشعور بالخدر في الأطراف خلال الطقس البارد أمر طبيعي إلى حد ما، لكن يجب القلق عند ملاحظة تغيّر واضح في لون الأصابع يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يعود لحالته الطبيعية. أما التغير الدائم في اللون أو التغيّرات في شكل الأظافر، فيعدّ مؤشراً غير طبيعي يستوجب استشارة طبية عاجلة.

وتتجلى علامات ظاهرة رينو عادة في تسلسل لوني مميز يبدأ باصفرار أو بياض الأصابع نتيجة انقباض الأوعية، ثم يتحوّل لونها إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين، وعند عودة الدم إليها يتحول اللون إلى الأحمر وقد يصاحب ذلك إحساس بالنبض أو الألم الحارق. وقد تستمر هذه الأعراض من بضع دقائق إلى عدة ساعات بحسب شدة الحالة، وقد تمتدّ إلى مناطق أخرى مثل الأذنين والأنف والشفتين.

وينصح فيروزي الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بمتابعة ما يحدث بدقة، وتصوير تغيّر اللون باستخدام الهاتف لعرضه لاحقاً على الطبيب، نظراً لأن بعض النوبات تكون سريعة ولا تُلاحظ في العيادة. كما يوصي بارتداء قفازات دافئة عند الخروج، ووضع اليدين داخل الجيوب عند الشعور بالبرد، أو استخدام أجهزة تدفئة صغيرة قابلة للتسخين تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الأطراف.

وفي الختام، يشدّد الخبراء على أن الاستجابة المبكرة لأي تغيّر غير طبيعي في لون أو حرارة الأصابع قد تُسهم في تشخيص الحالات المرتبطة بالأوعية الدموية في وقت مبكر، مما يضمن الحصول على العلاج المناسب وتجنب المضاعفات المحتملة خلال الأشهر الباردة.