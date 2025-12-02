أفضل الطرق للنوم بسرعة.. تعرف عليها

أفضل الطرق للنوم بسرعة.. تعرف عليهاقد تساعدك تقنيات الاسترخاء والتنفس، وتصوُّر مشهد مهدِّئ، وطرق أخرى كثيرة، على النوم بشكل أسرع.

ولكن، هل تقضي وقتاً أطول في محاولة النوم بدلاً من النوم الفعلي؟ لا تقلق، فلست وحدك. تُشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 3 أشخاص عالمياً يعاني من الحرمان من النوم.

يعتمد عدد ساعات النوم الموصى بها على سنك. ولكن معظم الناس يحتاجون إلى 7 ساعات نوم على الأقل خلال 24 ساعة.

قد تسبب قلة النوم آثاراً نفسية وفسيولوجية سلبية، مثل: التعب المستمر، والأرق، والانفعال، وكذلك انخفاض الأداء والتركيز والذاكرة، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وأمراض القلب، والسكري، والسمنة، وفقاً لما ذكره موقع «هيلث لاين» المعني بالصحة.

وفيما يلي نستعرض أهم الخطوات للروتين الليلي للحصول على نوم هادئ:

الاستحمام مساء

هل تحب أن تبدأ صباحك بدُش منعش؟ ربما حان الوقت للتخلي عنه، والاستعاضة عنه بدش مسائي دافئ يُساعد على النوم.

وينصح الدكتور تيم ميرسر، الطبيب بهيئة الخدمات الصحية الوطنية الأميركية، بالاستحمام قبل النوم لتحسين النوم، إذ يُمكنه إزالة أي مُسببات حساسية مُزعجة تراكمت خلال النهار.

يقول الدكتور ميرسر: «قد تُسبب الحساسية أعراضاً شديدة؛ خصوصاً في الليل. بالنسبة لكثيرين، يعني ذلك اضطراب النوم، وحكة في العينين، وعطساً مُستمراً. يُمكنك الاستحمام قبل النوم لإزالة حبوب اللقاح، ومنع انتقالها إلى وسادتك».

بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض درجة حرارة جسمك بعد الاستحمام بماء دافئ، مما يُساعد على إنتاج الميلاتونين.

تناول الشوكولاتة البيضاء

إذا كنت ترغب في الاسترخاء مساءً مع حلوى لذيذة، فالخبر السيئ هو أن الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة بالحليب تحتوي على الكافيين المسبب لاضطرابات النوم.

وتقول لينا باكوفيتش، اختصاصية التغذية المعتمدة في «Top Nutrition Coaching»، إن هناك طريقة للحصول على جرعة الشوكولاتة التي تحتاج إليها دون أن تُفسد نومك؛ حيث إن الشوكولاتة البيضاء لا تحتوي على الكافيين، لذا فهي تمثل حلوى أفضل بعد العشاء من الشوكولاتة بالحليب أو الشوكولاتة الداكنة، وفقاً لما ذكرته مدونة «Club Benefits» الأميركية.

القلق البنَّاء

على الرغم من أن القلق مرتبط باضطرابات النوم، فإن التركيز على ما يشغلك خلال وقت محدد قد يساعدك على النوم، وفقاً لطبيب النفس السريري، ورئيس قسم علوم النوم في «Sleep Cycle»، الدكتور مايكل غراديسار. ويقول إن هذه التقنية المسماة «طريقة القلق البنَّاء» تمنعنا من ربط أسرَّتنا بالقلق.

ويضيف غراديسار: «أولاً، خصص 15 دقيقة مساءً قبل النوم لتدوين مخاوفك. عند القيام بذلك، دوِّن أهم 3 مخاوف لديك حالياً، واكتب حلاً ممكناً لكل منها».

لا تنظف أسنانك قبل النوم

يجب عليك التوقف عن تنظيف أسنانك قبل النوم مباشرةً. ويقول جيمس ويلسون، خبير النوم في «MattressOnline»: «قبل أن تبدأ في الاسترخاء مساءً، تأكد من أنك قمت بكل ما تفعله عادة قبل النوم، مثل ارتداء ملابس النوم وتنظيف أسنانك».

وأوضح: «بهذه الطريقة، يمكنك الذهاب إلى السرير فوراً عندما تشعر بالنعاس، بدلاً من القيام بأي شيء قد يوقظك».

توقف عن شرب الكافيين قبل النوم بـ10 ساعات

لطالما اعتقد البعض أن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالقهوة والمشروبات الغازية، مساءً، أمرٌ مقبول، شريطة التوقف عن تناولها قبل ساعة أو ساعتين من النوم.

لكن قاعدة «10-3-2-1-0» التي ينصُّ الجزء الأول منها على ضرورة التوقف عن تناول الكافيين قبل 10 ساعات على الأقل من النوم، تجعلك تدرك مدى تأثير الكافيين على الدماغ، كما ينصح الخبراء.

الاستيقاظ في الموعد نفسه مهما سهرت

جميعنا مررنا بهذه التجربة. سهرتم حتى وقت متأخر، والآن تريدون تعويض حاجتكم بالنوم. مع ذلك، فإن الاستيقاظ مبكراً بعد ليلة متأخرة هو في الواقع أفضل طريقة لتنظيم جدول نومكم.

وقالت ألكسندرا زاتارين، المؤسسة المشاركة لشركة «Eight Sleep»: «حاولوا الحفاظ على نفس وقت الاستيقاظ خلال 30 دقيقة. فإذا ذهبتُ إلى الفراش متأخراً ببضع ساعات، أحاول الحصول على نوم أقل من المعتاد بالاستيقاظ في وقت استيقاظي المعتاد. هذا سيساعدني في اليوم التالي على الشعور بالتعب؛ وسأرغب في النوم الساعة 9 مساءً أو 9:30 مساءً، موعد نومي المعتاد».*وكالات

