لتعزيز ذاكرتك... تناول هذه الوجبة الخفيفة يومياً

لتعزيز ذاكرتك... تناول هذه الوجبة الخفيفة يومياًكشفت دراسة جديدة عن أن تناول الفول السوداني وجبة خفيفة يومياً يمكن أن يعزز الذاكرة عن طريق زيادة تدفق الدم في الدماغ، وهي وظيفة حيوية تميل إلى الضعف مع التقدم في السن.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد قام فريق الدراسة التابع لجامعة ماستريخت في هولندا بتجنيد 31 بالغاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، طُلب منهم تناول 60 غراماً من الفول السوداني غير المملح والمحمص بقشره يومياً، وذلك لمدة 16 أسبوعاً.

وطُلب من المشاركين عدم سحق أو تسخين الفول السوداني، لأن ذلك قد يُغير خصائصه الغذائية.

وخضع المتطوعون لاختبارات في بداية الدراسة، وفي منتصفها، وفي نهايتها، تم خلالها قياس ضغط الدم ومكونات الجسم المختلفة مثل النسب المئوية للدهون العضلية والعظمية والماء. وفي المرة الأخيرة، أُضيفت اختبارات معرفية وتصوير متقدم لتتبع تدفق الدم إلى أدمغتهم.

وأظهرت الاختبارات تحسناً ملحوظاً في استجابة الأوعية الدموية في الدماغ، أو قدرة الأوعية الدموية على التمدد والانقباض لتنظيم تدفق الدم.

وكتب الباحثون في دراستهم: «بعد 16 أسبوعاً من تناول الفول السوداني، زاد تدفق الدم الدماغي الإجمالي (CBF) لدى المشاركين بنسبة 3.6 في المائة».

وقال الدكتور بيتر غوريس، مؤلف الدراسة، في بيان: «يُعد تدفق الدم الدماغي الإجمالي مؤشراً فسيولوجياً مهماً لوظيفة الأوعية الدموية في الدماغ، ويشير إلى كمية الدم التي تتدفق عبر الدماغ، ناقلةً الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة المخ».

وأشار إلى أن انخفاض تدفق الدم الدماغي الإجمالي يرتبط بالتدهور المعرفي، ويمكن أن يؤثر على وظائف محددة مثل الانتباه، وسرعة الاستجابة الحركية النفسية، والذاكرة.

وبشكل أكثر تفصيلاً، زاد تدفق الدم في المادة الرمادية في دماغ المشاركين، وهي موطن أجسام الخلايا العصبية في الدماغ، بنسبة 4.5 في المائة، في حين شهد الفص الجبهي زيادة بنسبة 6.6 في المائة، والفص الصدغي بنسبة 4.9 في المائة. وتلعب هاتان المنطقتان أدواراً رئيسية في الذاكرة واللغة واتخاذ القرار والتحكم في المشاعر.

وأدت هذه المزايا إلى تحسن في القدرة على التذكر. فخلال اختبار الذاكرة، تعرّف الأشخاص بعد تناول الفول السوداني على عدد أكبر من الكلمات من قائمة شاهدوها قبل 20 دقيقة مقارنةً بتلك التي تذكروها قبل تناول الفول السوداني.

وقال غوريس: «لأول مرة، أثبتنا أن تناول الفول السوداني يُحسّن وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ لدى كبار السن الأصحاء».

واقترح غوريس وفريقه إلى أن سبب فاعلية الفول السوداني في تعزيز صحة الدماغ قد ترجع لاحتوائه على حمض الأرغينين والدهون غير المشبعة والبوليفينول، وهي جميعها مفيدة لصحة الأوعية الدموية. كما يحتوي قشر الفول السوداني على ألياف غذائية ومضادات أكسدة.

ويخطط الباحثون لاختبار ما إذا كانت منتجات الفول السوداني الأخرى، مثل زبدة الفول السوداني، تُقدم فوائد مماثلة.

