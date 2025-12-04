خطرٌ خفيّ لنقص الحديد في الجسم

خطرٌ خفيّ لنقص الحديد في الجسمكشفت دراسة لعلماء من جامعة كولومبيا الأمريكية عن خطر خفي يسببه نقص عنصر الحديد في الجسم.

وتبعا لمجلة The Journal of Immunology، فإن نتائج الدراسة بينت أن اتباع نظام غذائي فقير بعنصر الحديد يمكن أن يضعف قدرة الخلايا المناعية على مكافحة التهابات الجهاز التنفسي، وأن هذا التأثير يستمر حتى بعد عودة مستويات الحديد إلى وضعها الطبيعي في الجسم.

خلال الدراسة، قدّم العلماء لفئران التجارب نظاما غذائيا يفتقر إلى عنصر الحديد ثم تم إصابة الفئران بفيروس الإنفلونزا، واكتشف الباحثون أن الخلايا التائية (T-cells) في الرئتين لدى حيوانات التجارب شكّلت خلايا ذاكرة طبيعية من حيث المظهر، لكنها فشلت في إنتاج إنترفيرون-غاما، وهو الإشارة الرئيسية المضادة للفيروسات، والأهم من ذلك هو أن هذا الخلل الوظيفي في عمل الخلايا المناعية استمر حتى بعد إعادة إدخال عنصر الحديد إلى نظام الفئران الغذائي.

ولاحظ الباحثون أيضا أن الخلايا المناعية في أنسجة الرئة لدى الفئران فقدت قدرتها على الاستجابة للفيروس عند حرمان الحيوانات من عنصر الحديد، بينما استمرت أجزاء أخرى من الجهاز المناعي في العمل بشكل طبيعي، وهذا ما قد يفسّر السبب وراء ارتباط نقص الحديد بزيادة القابلية للإصابة بالفيروسات التنفسية وارتفاع خطر الإصابة بالربو.

ويؤكد مؤلفو الدراسة أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد أكثر اضطرابات التغذية شيوعا على مستوى العالم، خصوصا بين النساء والأطفال، ويمكن أن تساعد نتائج دراستهم هذه على فهم تأثيره على الخلايا التائية في الرئة، لوضع استراتيجيات غذائية وطبية جديدة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الفيروسية.