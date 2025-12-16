الرياض - كتبت رنا صلاح - أثنى نجم الكرة السعودية السابق سامي الجابر، على أداء منتخب الوطني لكرة القدم الذي تأهل إلى نهائي كأس العرب بالفوز على الأخضر السعودي بنتيجة 1-0، في نصف نهائي البطولة.

سامي الجابر يشيد بالنشامى: منتخب رائع ومشرف لكل العرب

وأشاد الجابر بتجربة الكرة الأردنية والتطور الكبير في السنوات الأخيرة، موضحا أن المال لا يصنع منتخبا، حيث ظهر النشامى بإمكانيات أقل بكثير وقدموا مستويات مميزة.



وقال في تصريحات "منتخب الأردن أكثر من رائع ومشرف لكل العرب، لا ننسى أنه في 2023 لعب نهائي كأس آسيا، وتأهل لكأس العالم مباشرة دون ملحق، لأول مرة في تاريخه".



وتابع، "عمل كبير يذكر ويشكر من جانب الاتحاد الأردني على مدار السنوات، ونتيجته ما نراه في المنتخب، لأن المال لا يصنع منتخبا بل الفكر."



وأضاف الجابر: "لا أقارن القيمة السوقية بين المنتخبين السعودي والأردني، لكن ما أراه هو عمل جبار في الملعب".



وقال إن جمال السلامي مدرب شاب قاد المهمة بشجاعة وأكمل عمل المغربي حسين عموتة، مشيرا إلى أن السلامي الذي كان مساعدا لهيرفي رينارد، اليوم "الطالب يتفوق على أستاذه".



وأكد الجابر "في غياب موسى التعمري ويزن النعيمات وهما من أفضل اللاعبين في آسيا، اليوم لم أر أي فرصة للمنتخب السعودي من أجل صناعة خطورة."



وبين أن علي علوان أجبر لاعبي منتخب السعودية على ارتكاب أخطاء، كما أن محمد أبو زريق أرهق نواف بوشل وقدم مستوى مميز.



وأضاف الجابر "نملك مواهب لكن لا نستغلها. عندما تتحدث عن المنتخب الأردني يمكن بسهولة أن نعرف نقاط ضعف منتخب السعودية".