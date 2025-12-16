توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغلها في الأراضي السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات، وسيارتين، توغلت باتجاه قرية بريقة، وقامت بجولات على الطريق الواصل بين بئر المياه المعروف بـ"الكباس" ومعمل البطاريات، الواقع على طريق قريتي بريقة وكودنة في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غرب البلاد.
وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس الاثنين، في مناطق عدة بريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي، وأقامت حواجز وفتشت المارة وعرقلت الحركة.
وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.