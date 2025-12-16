توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة

توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغلها في الأراضي السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات، وسيارتين، توغلت باتجاه قرية بريقة، وقامت بجولات على الطريق الواصل بين بئر المياه المعروف بـ"الكباس" ومعمل البطاريات، الواقع على طريق قريتي بريقة وكودنة في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غرب البلاد.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس الاثنين، في مناطق عدة بريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي، وأقامت حواجز وفتشت المارة وعرقلت الحركة.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة.