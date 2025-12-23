العالم اليوم - ليفربول يكشف حالة ألكسندر إيزاك.. "يغيب لعدة أشهر"

انتم الان تتابعون خبر ليفربول يكشف حالة ألكسندر إيزاك.. "يغيب لعدة أشهر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - أعلن نادي ‌ليفربول حامل ⁠لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ‌لكرة ​القدم، الإثنين، أن مهاجمه ألكسندر إيزاك خضع ​لجراحة ‍بعد تعرضه لكسر في الساق.

وكان إيزاك قد تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من المباراة، وخرج مصابًا في الدقيقة 60 إثر التحام قوي أثناء محاولته تسجيل الهدف الأول لفريقه، ليضطر الجهاز الفني لاستبداله فورًا.

وأوضح نادي ليفربول، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب المباراة كشفت عن إصابة في الكاحل، تضمنت كسرًا في عظمة الشظية، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

وأشار البيان إلى أن ألكسندر إيزاك خضع، صباح الإثنين، لعملية جراحية ناجحة، أُجريت تحت إشراف الفريق الطبي للنادي، مؤكدًا أن حالة اللاعب مستقرة بعد التدخل الجراحي.

وأضاف ليفربول أن المهاجم السويدي سيبدأ خلال الفترة المقبلة برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا داخل مركز تدريب "أكسا"، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب، دون تحديد موعد واضح لعودته في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يغيب إيزاك عن صفوف ليفربول لعدة أشهر، ما يشكل ضربة قوية للفريق في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الدوري الإنجليزي أو المنافسات القارية.