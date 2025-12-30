العالم اليوم - مع استمرار مناورات الصين..رئيس تايوان يتعهد عدم استفزاز بكين

انتم الان تتابعون خبر مع استمرار مناورات الصين..رئيس تايوان يتعهد عدم استفزاز بكين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:23 صباحاً - تعهّد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، اليوم الثلاثاء، عدم "استفزاز" بكين أو "تصعيد حدة التوترات" معها فيما بدأت الصين يومها الثاني من التدريبات العسكرية التي تحاكي حصار الموانئ الرئيسية في تايوان.

وكتب لاي في منشور على فيسبوك "سنتصرف بمسؤولية، دون تصعيد التوترات أو إثارة نزاعات".

وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، إن الصين "ستتصدى بقوة" لمبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، مع انطلاق اليوم الثاني من تدريبات ينفّذها الجيش بالذخيرة الحية حول الجزيرة.

وقال وانغ يي في خطاب ألقاه في بكين "ردا على الاستفزازات المستمرة من جانب القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان ومبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، يجب علينا بالطبع أن نعارضها بحزم ونتصدى لها بقوة".

وجاءت تصريحات وانغ بعد أكثر من ساعة بقليل من إعلان الجيش الصيني إجراء "تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة شمال جزيرة تايوان".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تستبعد ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

وأضاف وانغ الذي كان يتحدث في ندوة سنوية للعلاقات الدولية في بكين، أن أي محاولة لعرقلة توحيد الصين مع تايوان "ستنتهي حتما بالفشل".

وكانت تايوان قالت، في وقت سابق الثلاثاء، إنها رصدت 130 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة خلال 24 ساعة، فيما بدأت الصين يومها الثاني من التدريبات بالذخيرة الحية.

وأفادت وزارة الدفاع في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بأنها رصدت أيضا 14 سفينة تابعة للبحرية الصينية و8 سفن حكومية خلال الساعات الأربع والعشرين المنتهية في الساعة السادسة صباحا (22:00 بتوقيت غرينتش الاثنين).