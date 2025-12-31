العالم اليوم - الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - سجلت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية في أكثر من أربعة عقود بعد تسجيل أسعار الفضة قفزة تاريخية 140 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

تحديث الأسعار

نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4286.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0556 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى فيما يزيد على أسبوعين. وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار الجمعة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير اثنين بالمئة إلى 4298.60 دولارا للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 60 بالمئة في 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979 عندما ارتفعت الأسعار بسبب عوامل جيوسياسية، مثل الثورة الإيرانية.

وكان صعود الذهب في 2025 مدفوعا بتخفيضات أسعار الفائدة والرهانات على اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من سياسات التيسير النقدي، فضلا عن الصراعات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "ربما نرى الذهب مع نهاية الربع الأول من عام 2026 عند مستوى 5000 دولار. فالعوامل المحفزة التي حركت الذهب، وخصوصا خلال العام الماضي، صارت مستدامة على ما يبدو".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 7.1 بالمئة إلى 71.02 دولار للأونصة الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين.

وقفزت الفضة بأكثر من 140 بالمئة منذ بداية العام، متجاوزة الذهب بكثير، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق.

وتلقت الفضة دعما كبيرا في 2025 من تصنيفها معدنا استراتيجيا في الولايات المتحدة وقيود المعروض وانخفاض المخزونات وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي الأبحاث لدى ريلاينس سيكيوريتيز ومقرها مومباي "في البداية ارتفع الدولار قليلا، وهذا يؤثر سلبا على المعادن النفيسة. ولأن اليوم هو آخر أيام السنة، فإننا نشهد بعض عمليات بيع لجني الأرباح".

وهوى البلاتين في المعاملات الفورية 12 بالمئة إلى 1935.35 دولار للأونصة بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين.

وانخفض البلاديوم 8.2 بالمئة إلى 1478 دولارا للأونصة، ويتجه لاختتام العام مرتفعا 66 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاما.