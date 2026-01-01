العالم اليوم - مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن المسؤول قوله: "نرصد حدثا داخليا خطيرا في إيران ومن السابق لأوانه معرفة تداعياته".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية شن "جولة ثانية" من الضربات العسكرية ضد إيران خلال عام 2026، وذلك خلال اجتماع عُقد بينهما الإثنين، وفقا لمسؤول أميركي رفيع المستوى ومصدرين أميركيين مطلعين على تفاصيل اللقاء، تحثوا للقناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، عرض نتنياهو على ترامب مخاوف إسرائيل من خطوات إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام الإيراني بعد حرب الأيام الـ12 التي اندلعت في يونيو الماضي، معتبرا أن ضربات إضافية قد تكون ضرورية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها، ولا سيما في ما يتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي.