العالم اليوم - النفط يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020

انتم الان تتابعون خبر النفط يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يناير 2026 08:11 صباحاً - اختتمت أسعار النفط تعاملات عام 2025 على انخفاض، مسجلة خسائر سنوية تقارب 20%، مع زيادة التوقعات بوجود فائض في المعروض خلال عام شهد حروبا ورسوما جمركية مرتفعة وزيادة إنتاج أوبك+ وفرض عقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.

أطول سلسلة خسائر

عند التسوية في آخر جلسات العام، تراجع خام برنت بنسبة 0.8 بالمئة (48 سنتاً) ليغلق عند 60.85 دولار للبرميل، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنحو 19 بالمئة. ويعد هذا التراجع الأكبر منذ عام 2020، كما يمثل العام الثالث على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع للخام حتى الآن.

في المقابل، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة (53 سنتاً) ليسجل 57.42 دولار عند التسوية، متكبداً خسائر سنوية بلغت 20 بالمئة.

مخزونات متضاربة وإنتاج قياسي

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مشهد متباين للمخزونات في الأسبوع الأخير من العام:

الخام: انخفض بمقدار 1.9 مليون برميل إلى 422.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر (مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بنزولها 867 ألفا).

البنزين: قفز بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 234.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار خمسة ملايين برميل إلى 123.7 مليون، مقابل توقعات بارتفاع قدره 2.2 مليون.

وفي تعليقه على البيانات، أوضح جون كيلدوف، الشريك في "أجين كابيتال ماركتس"، أن انخفاض مخزون الخام قدم دعماً متواضعاً، إلا أن الارتفاع الكبير في المشتقات يشير إلى ضعف في الأساسيات، محذراً من أن "شهري يناير وفبراير قد يكونان صعبين مع انتهاء موسم العطلات".

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا في أكتوبر.

توقعات 2026

تتجه أنظار المحللين نحو عام 2026 وسط توقعات بتجاوز العرض للطلب بفوارق كبيرة.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز العرض الطلب في العام المقبل، بفارق يتراوح بين 3.84 مليون برميل يوميا وفقا لتقدير وكالة الطاقة الدولية، ومليوني برميل يوميا وفقا لتقدير غولدمان ساكس.

وتوقع جيسون ينغ محلل السلع الأولية لدى بي.إن.بي باريبا أن ينخفض برنت إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2026 قبل أن يتعافى إلى 60 بقية العام، إذ من المتوقع أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته وأن يظل الطلب ثابتا، بحسب وكالة رويترز.

وقال "نعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة... لذا فإن الإمدادات القادمة من منتجي النفط الصخري ستكون أكثر استقرارا وأقل تأثرا بتحركات الأسعار".

وقال مارتاين راتس المحلل في مورغان ستانلي "إذا انخفض السعر انخفاضا كبيرا حقا، فإنني أتصور أننا سنشهد بعض التخفيضات (من أوبك+)... لكن ربما يجب أن ينخفض السعر أكثر من الآن فصاعدا - ربما إلى حدود 50 دولارا".

عام من التقلبات الجيوسياسية

رغم النهاية الهبوطية، شهد عام 2025 أحداثاً دعمت الأسعار في فترات متفرقة، أبرزها: