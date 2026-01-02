العالم اليوم - مبيعات BYD الصينية عند أدنى مستوياتها في 5 سنوات

انتم الان تتابعون خبر مبيعات BYD الصينية عند أدنى مستوياتها في 5 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يناير 2026 06:23 صباحاً - تباطأ نمو مبيعات شركة "بي.واي.دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية إلى 7.73 بالمئة خلال عام 2025، مسجلاً أضعف وتيرة نمو منذ خمس سنوات، في ظل تصاعد المنافسة المحلية وتراجع التفوق التكنولوجي الذي تمتعت به الشركة في السنوات الماضية.

وأظهرت إفصاحات للشركة في البورصة، الخميس، أن إجمالي مبيعات "بي.واي.دي" تراجع بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مواصلاً الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، ومسجلاً أكبر هبوط شهري منذ نحو عامين.

وعلى أساس سنوي، زادت المبيعات 7.73 بالمئة إلى 4.6 مليون مركبة، محققة بذلك هدف الإنتاج المخفض الذي سبق أن أعلنت عنه.

وكانت "بي.واي.دي" قد خفضت هدف مبيعاتها لعام 2025 بنسبة 16 بالمئة، على خلفية ضعف الطلب في السوق المحلية منذ يوليو، وسط منافسة متزايدة من شركات صينية أخرى، من بينها "جيلي" و"ليب موتور"، خصوصاً في فئة السيارات الاقتصادية.