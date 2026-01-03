العالم اليوم - باكستان تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز تيمور المطور محليا

انتم الان تتابعون خبر باكستان تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز تيمور المطور محليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 02:11 مساءً - أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت أن القوات الجوية الباكستانية أجرت بنجاح اختبارا لنظام أسلحة تيمور المتطور محليا، مما يمثل إنجازا خر في تعزيز قدرات البلاد في مجال الطيران والدفاع.

وطبقا لبيان صادر عن الجيش الباكستاني، فإن صاروخ "تيمور" الجوال، المطلق من الجو قادر على استهداف أهداف العدو البرية والبحرية بدقة عالية على مدى 600 كيلومتر.

ويحمل الصاروخ رأسا حربيا تقليديا، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت.

وتابع الجيش أن الصاروخ مزود بنظام ملاحة وتوجيه متطور ومصمم للتحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية، مما يمكنه من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المعادية.

مميزات الصاروخ تيمور: