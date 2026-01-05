الرياض - كتبت رنا صلاح - طالبت إيران الاثنين، بإطلاق سراح الرئيس نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوة أميركية في كراكاس ونقلته إلى نيويورك لمحاكمته، في عملية عسكرية كبيرة ومفاجئة.

الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن مادورو

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران "لقد اختُطف رئيس دولة، وهذا أمر غير قانوني ولا يدعو إلى الفخر بأي حال من الأحوال. يجب الإفراج عن رئيس فنزويلا".



وأكّدت إيران التي تربطها صلات وثيقة بفنزويلا أن علاقاتها معها ستبقى من دون تغيير رغم رحيل مادورو من السلطة.



وأضاف بقائي، أن "علاقاتنا مع أي دولة كانت وستبقى قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وسيظل هذا المبدأ أساس علاقاتنا في المستقبل أيضا".



وأكد بقائي، أن الاتصالات مع المسؤولين الفنزويليين مستمرة.