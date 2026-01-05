الرياض - كتبت رنا صلاح - تظهر العديد من العلامات على الأظافر، التي قد تنذر بوجود بعض الأمراض الخطيرة، كما حذر أطباء من أن تغيّر شكل أو لون الأظافر يمكن أن يشير إلى إصابتك بمشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض الرئة والتهاب صمامات القلب وسرطان الجلد.

6 علامات في الأظافر تكشف عن أمراض خطيرة.. منها السرطان

وأظهرت الدراسات الطبية أن هناك بعض العلامات على الأظافر تستدعي الانتباه، ومن بينها:

علامات خطيرة على الأظافر

الأظافر الزرقاء: قد تشير إلى نقص الأكسجين في الدم، وهو قد يكون بسبب أمراض القلب أو الرئة.

تضخم أطراف الأصابع وتقوس الأظافر: قد يشير إلى مشكلات في الرئة مثل سرطان الرئة أو التليف الرئوي.

الأظافر المقعّرة والهشة: قد تكون علامة على فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

خط داكن على الظفر: قد يشير إلى الإصابة بسرطان الجلد.

خطوط حمراء تحت الأظافر: قد تدل على إصابتك بعدوى صمامات القلب أو التهاب شغاف القلب.

حفر وسماكة الأظافر: علامة محتملة على الصدفية.

اللون الطبيعي للأظافر

في هذا السياق، نصحت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة عين شمس، بفحص الأظافر من وقت لآخر، مع ضرورة الذهاب للطبيب إذا تغير لونها من الشفاف المائل للوردي إلى لون آخر.

ألوان الأظافر ودلالاتها