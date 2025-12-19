الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت حركة (حماس) إن المحادثات المقررة في ميامي الجمعة للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف "خروقات" إسرائيل للهدنة.

أول تعليق من حماس على محادثات ميامي

وقال عضو المكتب السياسي لحماس "يتوقع شعبنا من هذه المحادثات ان يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الاسرائيلية المستمرة ووقف كافة الخروقات والانتهاكات وان يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ".

وتستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، بمسؤولين كبار من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا، لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدما.