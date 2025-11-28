أخبار اليمن : الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس

الاحتلال يواصل عدوانه على طوباسيواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على محافظة طوباس لليوم الثالث على التوالي، وسط فرض حظر تجول وانتشار مكثّف لقواته في معظم مناطق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، في حديثٍ لـ"وفا"، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة فجراً، بعد أن كانت تتمركز في محيطه على مدار اليومين الماضيين، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين، إلى جانب انتشار فرق المشاة في أرجاء المخيم.

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال انسحبت من بلدة طمون بعدما خلّفت دماراً واسعاً في البنية التحتية وممتلكات الأهالي، في حين ما زالت عمليات الاقتحام في مدينة طوباس وعقابا وتياسير مستمرة، مع تحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إنّ قوات الاحتلال احتجزت خلال اليومين الماضيين 162 مواطناً واقتادتهم إلى مراكز تحقيق ميدانية داخل المنازل التي حوّلتها إلى ثكنات.

وأضاف أنّه جرى الإفراج عن معظمهم على دفعات، فيما نُقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب تعرّضهم للتنكيل واحتجازهم في العراء طوال يومين، ما أدّى إلى إصابتهم بوعكات صحية بفعل البرد القارس.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتدت على العديد من المواطنين أثناء اقتحام منازلهم، ودمّرت محتويات المنازل بشكلٍ واسع.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالسواتر الترابية، إضافةً إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية، فيما تشهد أجواء طوباس تحليقاً مكثّفاً للطائرات المسيّرة والطائرات المروحية، إلى جانب إطلاق نار عشوائي.

حملة اعتقالات واسعة

في السياق، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، صباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت أطفالاً وشبّاناً خلال اقتحامات نفّذتها قوات الاحتلال في عدّة مدن وبلدات.

وشملت الحملة عمليات مداهمة للمنازل وتفتيشات واسعة، رافقها اعتداءات على السكّان وتخريب ممتلكاتهم، خصوصاً في مدينة قلقيلية، حيث اعتُقل طفل بعد الاعتداء عليه داخل منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجراً، أسيراً محرّراً من بلدة بيرزيت شمال غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية لوكالة «صفا» أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المحرَّر سلامة القطاوي عقب دهم منزله وتفتيشه، علماً بأنّ حفل زفافه كان من المفترض أن يُقام عصر اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مواطنَين من مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس. وأفادت مصادر أمنية لـ«صفا» بأنّ آليات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت بهاء مهند كعبية ومجاهد رائد رفاعي الجديد.

واحتجزت قوات الاحتلال أيضاً عدداً من المواطنين بهدف الضغط على أفراد من عائلاتهم لتسليم أنفسهم، إلى جانب اعتقالات أخرى طالت مخيمات وبلدات في نابلس وطولكرم ورام الله والخليل وطوباس.

عصابات المستوطنين تواصل هجماتها

في المقابل، واصلت عصابات المستوطنين اليوم هجماتها على منازل ومركبات المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب وضع اليد على مساحات من الأراضي لزرع بؤر استيطانية جديدة.

وشملت اعتداءات المستوطنين إحراق مسجد وخطّ شعارات عنصرية على منازل مواطنين والاعتداء على مزارعين. كما هاجم مستوطنون رعاة الأغنام في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ المستوطنين هاجموا الرعاة في المراعي وأجبروهم على المغادرة تحت تهديد السلاح، مهددين إياهم بعدم العودة، وفق «صفا».

وفي منطقة بين بلدتي دير جرير وسلواد شرق رام الله، هاجم مستوطنون فجراً «كشكاً» تجارياً وحطّموا محتوياته قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبرونهم على الانسحاب.

كما أقدم مستوطنون على سرقة بقرتين تعودان للمزارع عبد الفتاح محمد زيدان في منطقة وادي قانا التابعة لأراضي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وأشعلت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، النار في مسجد الفلاح شمال بلدة بديا غرب سلفيت، ما أدّى إلى اندلاع حريق داخل أجزاء من المسجد وتضرر ممتلكاته.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع تصاعد عدوان جيش الاحتلال على مناطق الضفة، خصوصاً في شمالها، وسط حملات اعتقال ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.