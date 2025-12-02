أخبار اليمن : لا تدعوا الطقس يخدعكم.. الشوافي يحذّر مجدداً

لا تدعوا الطقس يخدعكم.. الشوافي يحذّر مجدداً
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن حتى نهاية الأسبوع.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار موجة الصقيع (في المستوى الثاني - متوسط الشدة)، مع تراجع تدريجي في شدتها ابتداءً من الليلة وحتى الجمعة.
وأهاب الشوافي بالمزارعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات خلال الأيام المقبلة، حيث وأن الصقيع غير مستبعد حتى وإن تراجع في شدته خصوصاً إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية.
وحذّر الفلكي اليمني المواطنين من الأجواء الباردة وشديدة البرودة، داعياً إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.
