أخبار اليمن : اللجنة العامة للمؤتمر تعين الراعي أميناً عاماً للمؤتمر

اللجنة العامة للمؤتمر تعين الراعي أميناً عاماً للمؤتمرعقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب، خُصص لمناقشة الأوضاع على المستوى الوطني والتنظيمي.

وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح عضو اللجنة العامة رئيس مجلس الوزراء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الشهداء وكل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن.

وهنأت اللجنة العامة أبناء الشعب اليمني بالعيد الثامن والخمسين لطرد المحتل البريطاني من جنوب الوطن في 30 نوفمبر 1967م، مؤكدةً أن الشعب اليمني سيسطر فصلاً جديداً من النضال ضد المحتلين الجدد وسيطردهم كما طرد المحتل البريطاني من قبل.

واستعرض الشيخ يحيى الراعي أمام الاجتماع التطورات على الساحة، مجدداً موقف المؤتمر الشعبي العام الذي يشدد على وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله لمواجهة العدوان والحصار وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته واستقراره.

هذا وقد صوتت اللجنة العامة بالإجماع على تعيين الشيخ يحيى الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب أميناً عاماً للمؤتمر، مشددةً على أهمية وحدة وتماسك المؤتمر والتفافه خلف قيادته التنظيمية والسياسية ممثلة برئيسه الأخ صادق بن أمين ابوراس.

هذا وقد ناقشت اللجنة العامة عدداً من القضايا واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.