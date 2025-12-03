أخبار اليمن : خبر سار.. إعلان صرف مرتبات أكتوبر في صنعاء

خبر سار.. إعلان صرف مرتبات أكتوبر في صنعاءبدأت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر أكتوبر 2025م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك، أنه تم إصدار التعزيزات عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مستمرة من القيادتين الثورية والسياسية وفي إطار توجهات حكومة التغيير والبناء بحسب الامكانيات المتاحة.

وجدد التأكيد على التزام حكومة التغيير والبناء بالصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية.

ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولًا استثنائية مؤقتة، مشدداً على أن ذلك لا يعفي الدول المشاركة في العدوان على بلادنا من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.