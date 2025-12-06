منظمة: مقتل 70 طفلاً في قطاع غزة
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم السبت، إنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار إلا أن الأطفال لا يزالون يقتلون في قطاع غزة المحاصر وبوتيرة عالية.
وأكدت "يونيسف"، في تدوينة على منصة "اكس" مقتل أكثر من 70 طفلاً منذ العاشر من أكتوبر الماضي، في الوقت الذي كان العالم يأمل أن ينتهي العنف المتواصل والمعاناة التي يعانيها أكثر من مليون طفل فلسطيني في غزة.
وشددت المنظمة الأممية على ضرورة أن "يتوقف قتل الأطفال الآن" وضرورة "أن يُترجم وقف إطلاق النار إلى سلامة حقيقية للأطفال، لا إلى مزيد من الخسائر".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منظمة: مقتل 70 طفلاً في قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.