أخبار اليمن : 6 شهداء و17 اصابة جديدة في غزة

6 شهداء و17 اصابة جديدة في غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 70,360 شهيداً منذ 7 أكتوبر 2023، فيما استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 الماضية، 6 شهداء جدد، و17 إصابة.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 373 شهيدا، و970 مصابا، فيما جرى انتشال 624 جثمانا من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وبصورة إجمالية، قالت الوزارة إن حصيلة ضحايا الإبادة المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,360 شهيداً و171,047 مصاباً، مؤكدة أنّ أعداداً أخرى من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، بسبب العجز عن الوصول إليهم في ظل الدمار الواسع ونقص المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.