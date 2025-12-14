أخبار اليمن : طقس الساعات المقبلة سيفاجئكم!

طقس الساعات المقبلة سيفاجئكم!توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية وهطول أمطار في المناطق الساحلية وأجزاء من المرتفعات الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتوقع أن يكون الطقس بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات البيضاء، شمال إب، ذمار، صنعاء، عمران، غرب الجوف، صعدة.

في حين قد يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، تعز، لحج، الضالع، جنوب مأرب، أبين، شبوة، حضرموت.

وأشار المركز إلى إمكانية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

ومن المتوقع طقس صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح أحياناً في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وقد تكون السماء خالية من السحب في المناطق الصحراوية والطقس بارداً أثناء الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح أحيانا تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الطقس البارد.

كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وذلك في الطرق والمنحدرات الجبلية .

ونبه كذلك مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن