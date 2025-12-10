الرياض - كتبت رنا صلاح - عرض برج خليفة في الإمارات "دبي" مساء أمس البرومو الرسمي لفيلم "الست" الجديد ببطولة منى زكي .

برج خليفة يتزين ببرومو وصور فيلم الست

ولاقى العرض تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الجمهور المنتظِر لمشاهدة الفيلم الرسمي، وكانت قد نشرت منى زكي عبر الانستجرام مقطع فيديو وهي أمام برج خليفة لحظة عرض البرومو والصور برفقة الكاتب والممثل المصري سيد رجب.

ويعرض اليوم الأربعاء 10 أكتوبر في دور السينما فيلم "الست" لمنى زكي، التي تجسد دور سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق "أم كلثوم"، إذ يتناول العمل وهو من أحد أكبر الانتاجات السينمائية العربية في السنوات الأخيرة، حياة أم كلثوم منذ طفولتها حتى وصول صوتها إلى أنحاء البلاد العربية ومدى تأثيرها على الثقافة العربية، ويركز أيضا على جانبها الإنساني.

تبدأ قصة الفيلم وهي طفلة في قريتها "طماي الزهايرة" بمحافظة الدقهلية، وكيف استطاعت أن تصل إلى القاهرة لتحقق حلمها في الغناء.

ويشارك في العمل جنبا إلى منى زكي نخبة من الفنانين المصريين، أحمد حلمي، وسيد رجب، وعمرو سعد، ومحمد فراج، ونيللي كريم، وكريم عبد العزيز، وتامر نبيل، وآسر ياسين، وصدقي صخر، ويعد الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.