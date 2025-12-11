الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد عام 2025 رحيل عدد من مشاهير الفن والإعلام الذين تركوا بصمة واضحة ومسيرة طويلة ناجحة سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون.

2025 تخطف كوكبة من نجوم العرب .. أسماء

وودع الجمهور هذا العام كوكبة من النجوم الذي صدموا الجميع برحيلهم.

ونحن على مشارف نهاية العام، نستعرض أبرز الأسماء التي رحلت عن عالمنا في 2025.



الفنان المصري فكري صادق

توفي في كانون الثاني، بعد مسيرة فنية طويلة في السينما والمسرح.



الموسيقار السعودي ناصر الصالح

توفي في كانون الأول بعد مسيرة فنية قدم فيها ألحانًا خالدة للطرب الخليجي.

الممثلة السورية إنجي مراد

توفيت في شباط أثناء ولادتها لطفلها الثاني.



الفنانة التونسية إيناس النجار

توفيت بعد صراع مع تسمم الدم، وكان لها حضور لافت في التلفزيون والدراما.



الفنان المصري سليمان عيد

توفي في نيسان بعد ان ترك بصمة كوميدية دائمة في السينما والمسرح والدراما.



الفنان السوري إلياس الناصر

توفي في نيسان، تاركاً أثراً فنياً في الدراما السورية.



الإعلامي السوري صبحي عطري توفي في نيسان، بسبب ذبحة صدرية، بعد مسيرة إعلامية ناجحة.



الفنانة المصرية سميحة أيوب

توفيت في حزيران عن عمر 93 عاماً، بعد سبعة عقود من العطاء المسرحي والسينمائي.



أما أبرز الراحلين، الموسيقار اللبناني زياد الرحباني الذي توفي في تموز، وهز رحيله الجمهور والوسط الفني في ارجاء العالم العربي، تاركا مسيرة طويلة من الأعمال الفنية والموسيقية الخالدة.