الرياض - كتبت رنا صلاح - وقّعت غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، الثلاثاء في عمّان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الهند.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري بين الأردن والهند

وتركّز الاتفاقية على تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل المعلومات غير السرية ذات الصلة بفرص الأعمال، إضافة إلى تسهيل مشاركة رجال الأعمال في المعارض والبعثات التجارية والفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين.



كما تنص المذكرة على تنظيم لقاءات واجتماعات مشتركة لتقييم تقدم التعاون، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك في قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاستشارات والتسويق والخدمات الفنية.



وتأتي هذه المذكرة في إطار تعميق الشراكة الاقتصادية الأردنية – الهندية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.