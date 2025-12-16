الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 ما مساحته 8.2 مليون م2، مقارنة مع 7.3 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.3%.

ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 12.3%

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 20,750 رخصة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، مقارنة مع 19,629رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت5.7 %.



وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 740 ألف م2 لشهر أيلول 2025 إلى 1018 ألف م2 لشهر تشرين الأول 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت37.6 %.



وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 6.33 مليون م2، مقارنة مع 5.82 مليون م2، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 8.8%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية قرابة 1.87 مليون م2، مقارنة مع قرابة 1.43 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 30.8%.



وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 23 % للأغراض غير السكنية .



أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.3%، وبمساحة مقدارها 0.726 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.7%، وبمساحة مقدارها 0.256 م2 لكل فرد في فترة العشرة شهور الأولى من عام 2025.



وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته65.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.1%.



وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة قرابة 5.4مليون م2 ، مقابل قرابة 4.6 مليون م2، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.4%.