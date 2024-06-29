قائد قوات الدفاع الجوي: سنظل جنودا أوفياء نحفظ لسماء مصر قدسيتها (صور)

قال اللواء أركان حرب ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، إننا نحتفل اليوم بعيد الدفاع الجوى إعلاناً بالوفاء والإجلال للشُهداء والرواد الأوائل أبطال قوات الدفاع الجوى الذين ضحوا بالغالى والنفيس حتى تعلوا راية الوطن خفاقة ففي مثل هذا اليوم، وباكتمال بناء حائط الصواريخ تمكنت تجميعات الدفاع الجوى من إسقاط طائرتين "فانتوم" لأول مرة، وطائرتين سكاى هوك وأسر 3 طيارين وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى 12 طائرة بنهاية الأسبوع.





وأَضاف خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ54 لعيد الدفاع الجوي: " اتخذت قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 عيدًا لها، ويعتبر ذلك اليوم هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو الاقتراب من سماء الجبهة المصرية، لِتُسطر قوات الدفاع الجوى أروع الصفحات وتضع اللبنة الأولى فى صرح الانتصار العظيم للجيش المصرى خِلال حرب أكتوبر 1973م".

ووجّه قائد قوات الدفاع الجوي، بتحية تقدير واعتزاز لرجال الدفاع الجوى المُرابضين فى جميع ربوع الوطن، مُتحملين مسؤولية الدفاع بإخلاص واقتدار عن سماء الوطن وحماية قُدسيته، لا فرق عِندهُم بين سلم وحرب.

وتابع: "أبنائى من قوات الدفاع الجوى كونوا على قدر المسؤولية وعِند حُسن ظن شعبكُم الآبى مستفيدين من دروس الماضى، ومُسلحين بخبرات الحاضر، ونصب أعيُنكُم مخاطر المُستقبل التى تتطلب التحديث والتطوير لبناء مُستقبل مُشرق لوطننا الحبيب، كما أتقدم بتحيه شُكر ورسالة اطمئنان لشعب مِصر الوفى أن أبنائكُم من مُقاتلى قوات الدفاع الجوي يُعاهدون الله أنهُم سَيظَلون الحِصن المنيع ضد من تَسول له نَفسهُ الاقتراب من سماء مصر، وإننا إذ نؤكد للفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المُسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن رجال قوات الدفاع الجوى يُعاهدون الله أن يَظلوا مُرابضين فى مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار لتطوير وتحديث أسلحتهُم لزيادة قُدراتِها القتالية لمُجابهة ما يُستجد من تهديدات وتحديات للذود عن سماء الوطن".

واختتم بالقول: "كما يُشَرفُنى ويُشرف قوات الدفاع الجوى بأن أتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجُمهورية القائد الأعلى للقوات المُسلحة، مُجددين العهد أن نظل دوماً جنوداً أوفياء حافظين العهد مستمرين فى التطوير والتحديث لنحفظ لِلأُمة هيبتها ولِسماء مِصر قُدسيتها".