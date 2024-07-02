التحالف الوطني خلال 6 أشهر.. جهود في قلب المجتمع والناس (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

حقق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تجسد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.





ويتناول الفيديوجراف التالي إنجازات التحالف الوطني خلال 6 أشهر: تعد إنجازات التحالف الوطني، نتاجا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

