الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، بينما استقر في البنك المركزي المصري عند 47.11 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، ما يعكس حركة هادئة نسبيًا في تداولات العملة الأجنبية خلال تعاملات بداية الأسبوع.

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط استقرار ببعض البنوك

وسجل بنك كريدي اجريكول أدنى سعر للدولار عند 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، كما جاء السعر ذاته في بنك التعمير والإسكان عند 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي cib بلغ السعر 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، فيما تساوت أسعار الشراء والبيع في مجموعة بنوك شملت البركة، المصري الخليجي، أبو ظبي التجاري، والكويت الوطني عند 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

وتعكس الأسعار المعلنة حالة من التحركات المحدودة في سوق الصرف، وسط متابعة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر في تقييم العملة الأمريكية.

وتظل أسعار الدولار مرشحة للتغير وفقًا لحركة التداول على مدار اليوم.