الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر اليورو تراجعًا محدودًا أمام الجنيه المصري خلال تداولات منتصف اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حركة مستقرة نسبيًا للعملات الأجنبية ومتابعة مستمرة للمتغيرات الاقتصادية العالمية المؤثرة في سوق الصرف.

تراجع اليورو أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات الأحد

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري 54.68 جنيه للشراء، و54.84 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 54.35 جنيه للشراء، و54.71 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 54.72 جنيه للشراء، و55.06 جنيه للبيع، ما يعكس اختلافات طفيفة بين البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب.

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر اليورو 54.68 جنيه للشراء، و55.01 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك التجاري الدولي 54.65 جنيه للشراء، و55.01 جنيه للبيع، كما جاء السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 54.73 جنيه للشراء، و55.08 جنيه للبيع، وسجل بنك البركة 54.64 جنيه للشراء، و54.97 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 54.73 جنيه للشراء، و55.08 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات تراجعًا طفيفًا في سعر العملة الأوروبية الموحدة، ضمن نطاق التحركات اليومية الطبيعية في سوق الصرف المصري.

وتبقى أسعار اليورو مرهونة بتقلبات الأسواق العالمية وحركة التداول خلال الساعات المقبلة.