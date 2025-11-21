محمد الشناوي يعلن استعداته لمباراة شبيبة القبائل غداً فى دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي أن الفريق استعد بشكل جيد لمبارة شبيبة القبائل الجزائري التي تجمع الفريقين غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي: نعرف قيمة مباراة الشبيبة غداً

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد القاهرة: «تعودنا على التركيز الشديد، ونعرف أهمية وقيمة المباراة ونسعى إلى تحقيق الفوز، خاصة أن الفريق حصل على دفعة معنوية بعد الحصول على كأس السوبر وعقب نهاية فترة الأجندة الدولية».

الشناوي : لقب دوري الأبطال هدف الأهلي

وأضاف أن الأهلي يتواجد في مجموعة متوازنة وجاهز لمواجهة أي فريق، ومن يرغب في الحصول على اللقب، عليه أن يكون جاهزا لمواجهة الجميع ، وأكمل: «تركيز الفريق كبير أمام منافس يملك خبرات عديدة ونتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل.. ومنذ العودة إلى التدريبات الجماعية، هناك اهتمام بكل التفاصيل وهدفنا الفوز في مباراة الغد».

على صعيد أخر ، أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها المكثفة لتأمين مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي تقام غدًا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وشكلت الفرق الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقًا متخصصة لتأمين الأبواب الرئيسية للمشجعين، وضمان دخول الجماهير بسلاسة، مع التركيز على منع اصطحاب الممنوعات، خاصة الشماريخ والألعاب النارية.

تأمين اللاعبين وطواقم التحكيم

كما تتولى الأطقم الأمنية مهمة تأمين ممرات اللاعبين وطواقم التحكيم خلال وصولهم إلى أرض الملعب وخلال سير المباراة، لضمان انسيابية الحركة وحماية كافة الأطراف المشاركة في الحدث الرياضي الكبير.

وتأتي هذه التدابير ضمن خطة شاملة بالتنسيق مع اتحاد الكرة لتأمين مباريات دوري أبطال أفريقيا على المستوى المحلي، بما يضمن سلامة الجماهير واللاعبين.