مدبولى: مشروعات منطقتى قناة السويس والسخنة ثمار رؤية القيادة السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن التطوير والمشروعات بمنطقة قناة السويس والعين السخنة هي ثمار رؤية القيادة السياسية، موضحا أنه شهد مراسم توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية؛ لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شركة "ساف فلاي ليمتد SAf Fly" لإنتاج وقود الطيران المستدام، باستثمارات 200 مليون دولار.

وتابع فى مؤتمر صحفي ، بمقر مجلس الوزراء، أن توقيع هذا العقد بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري بالقاهرة اليوم، يُبرهن على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال هذه الآونة، في ظل الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في البلدين لدفع العلاقات الثنائية على النحو المأمول؛ وترجمة ذلك إلى مشروعات تُسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري.