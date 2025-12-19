الإدارية العليا تستقبل 4 طعون على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - استقبلت المحكمة الإدارية العليا، 4 طعون على نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة قضائيا بالمرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 18 ديسمبر، وتستمر المحكمة اليوم وغدا في تلقي الطعون لحين تحديد جلسة لنظرها والفصل فيها.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدا، والتى تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة فى الدوائر الـ30 فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير أما فى الداخل تجرى يومي 3 و4 يناير وتعلن النتيجة 10 يناير.

وتواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون لمدة يومين تنتهي اليوم السبت، وتبدا نظر الطعون والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والمحدد لمدة يومين لاستقبال الطعون، و10 ايام مدة نظرها والفصل فيها.