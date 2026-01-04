اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسى على دعمه المستمر للكرة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 07:25 مساءً - تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، ومجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر والمتواصل للكرة المصرية، وحرصه الدائم على النهوض بالمنظومة الرياضية.

وأعرب الاتحاد عن بالغ تقديره لاستقبال فخامة الرئيس لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم 2026، والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال شهر يونيو 2026.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الاهتمام الرئاسي يعكس المكانة المرموقة لمصر على المستويين القاري والدولي، ويدعم جهود تطوير كرة القدم المصرية وتعزيز حضورها العالمي.