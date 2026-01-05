وزير الخارجية يلتقى نظيره السعودى فى القاهرة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 11:27 صباحاً - يلتقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الاثنين، مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.

متى وصل وزير الخارجية السعودي إلى القاهرة؟

ووصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزیر الخارجية، مسا الأحد، إلى القاهرة، وذلك في زيارة رسمية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن لقاءات الوزير ستناقش العلاقات السعودية المصرية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة.