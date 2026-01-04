القاضي أحمد بندارى للمرأة المصرية: شكرًا فأنتِ أيقونة الوطن وحارسة هويته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 10:29 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، "لا يسعني وقد أوشكنا على الانتهاء من أداء مهمتنا، إلا أن أتوجه بالشكر لكل من شارك من الناخبين في هذه العملية الانتخابية، وأخص بالتحية أيقونة الوطن وحارسة هويته، المرأة المصرية العظيمة وأتوجه بتحية ملؤها الأمل والثقة إلى شباب مصر الواعد أنتم القوة التي تُحيل أحلام الوطن إلى واقع ملموس، كما أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الصحة والسكان، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجميع مؤسسات الدولة المصرية على تعاونها الصادق والمخلص معنا في الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف " كما أتقدم بكل التقدير لزملائي النواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به ورؤساء لجان المتابعة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، لما بذل من جهود وعمل طوال تلك الفترة ينم عن حب الوطن والإخلاص والتفاني في أداء عملكم ابتغاء وجه الله، وكذلك أعضاء الهيئات القضائية من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، على حرصكم وتحملكم مسئولية الاشراف على العملية الانتخابية كما عهدناكم دائماً كل الشكر والتقدير".

وأجريت جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك لاختيار 49 نائيا من اصل 98 مرشحا يخوضون تلك الجولة فى 10 محافظات موزعة كالتالي:

1- محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6

إجمالي المقاعد: 10

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 5

إجمالي المقاعد:13

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 9

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5-محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

6- محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7- محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: 2

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9-محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4

إجمالي المقاعد: 5

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)