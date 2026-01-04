وزير الطيران المدني يكشف تفاصيل إلغاء كارت الجوازات وتسهيل تجربة السفر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 11:23 مساءً - كشف سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن انتهاء الإجراءات التعقيدية الخاصة بكارت الجوازات للقادمين والمغادرين من المطارات المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير تجربة السفر وجعلها أكثر سهولة وراحة للركاب.

إلغاء كارت الجوازات بداية فبراير

وأشار الحفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة تعمل على إلغاء كارت الجوازات اعتبارًا من أول فبراير، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية والشركات التقنية، مؤكداً أن الهدف هو تسهيل إجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يقضيه الركاب في المطار.

تحسين تجربة السفر للمسافرين

وأوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة تشمل استخدام قاعدة بيانات إلكترونية للركاب وربطها بنظام Advanced Passenger Information (API)، مما يتيح مراجعة المعلومات مسبقًا لتسهيل دخول المسافرين عند وصولهم. وأضاف أن التسهيلات تشمل توفير خدمات النقل داخل المطار مثل الليموزين والتاكسي، بالإضافة إلى زيادة أعداد البنوك لتسهيل إصدار التأشيرات الإلكترونية «E-Visa» والفورية عند الوصول.

رؤية متكاملة للسياحة والخدمات

وأكد سامح الحفني أن هذه الإجراءات ليست مجرد إلغاء لكارت الجوازات، بل جزء من رؤية متكاملة لتحسين صورة المطار كواجهة أولى للزائرين، بما يعكس تجربة إيجابية ويعزز قطاع السياحة في مصر.