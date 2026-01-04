الكاميرون تهزم جنوب أفريقيا وتواجه المغرب فى ربع نهائى أمم أفريقيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 11:23 مساءً - تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا فى المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون

جاء الهدف الأول عبر اللاعب جونيور تشاماديو في الدقيقة 35 ليتقدم للأسود الكاميرونية 1-0 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف كريستيان كوفاني الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 88 سجل إفيدينسي ماكجوبا هدف جنوب افريقيا الوحيد، لينتهي اللقاء 2-1.

تشكيل منتخب جنوب افريقيا

ويليامز، موكوينا، أبوليس، فوستر، موفوكينج، مبوكازي، أوباس، كابيني، سيبيسي، موداو، نجيزانا.

تشكيل منتخب الكاميرون

إيباسي، تشامادو، تشيمالوني، نوهو، مبيومو، يونجوا، ناماسو، أفوم، كوتو، كاليبا، كوفاني.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى الدور ثمن النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية خلف منتخب مصر، بعدما جمع 6 نقاط من ثلاث مباريات، في حين بلغ المنتخب الكاميروني الدور ذاته كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع كوت ديفوار، لكن فارق الأهداف رجّح كفة "حامل اللقب".

وبهذا الفوز ضرب منتخب الكاميرون موعدًا في ربع النهائي مع المغرب يوم 9 يناير الجاري على ملعب الأمير مولاي عبد الله، بعدما فاز منتخب المغرب على تنزانيا 1-0.