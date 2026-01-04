أخبار مصرية

شاهد.. لقطات تشويقية لمشاركة ماجد المصري وريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد في دراما رمضان على قنوات "المتحدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 11:23 مساءً - نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم ماجد المصري وريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد. 

 

وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، قد أطلقت حملة تشويقية واسعة بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026. 

 

 

وتأتي مشاركة ماجد المصري وريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد، ضمن مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تراهن بها "المتحدة" على تقديم محتوى درامي متنوع يناسب كافة أذواق الجمهور.

 

 

