الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب يمكن العثور على حلول طبيعية للعديد من الأمراض، ومن أشهر هذه الأعشاب الصينية الجنسنج والجنكة بيلوبا، المعروفة بفوائدها المتنوعة مثل تعزيز القدرات العقلية، تخفيف التوتر، دعم الذاكرة، وزيادة الطاقة.

العشبة المعجزة.. نبات ينقي الدم ويزيل السموم من الجسم ويقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز الصحه

لكن هناك عشبة أقل شهرة رغم فوائدها الكبيرة، وهي عشبة الجياوجولان المعروفة باسم عشبة الخلود. اكتسبت هذه العشبة اهتمامًا واسعًا لقدرتها الملحوظة على خفض الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على تقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، كما ترتبط بطول العمر والحفاظ على صحة جيدة. وتنمو هذه العشبة في المناطق الجبلية بشرق آسيا، ويُطلق عليها رسميًا اسم جينوستيما بنتافيلوم.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد استُخدمت الجياوجولان منذ مئات السنين في الطب الصيني التقليدي، وزادت شعبيتها مؤخرًا لتصبح مكوّنًا أساسيًا في أنواع مختلفة من شاي الأعشاب والمكملات الغذائية.

كما تحتوي هذه العشبة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لدعم الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان. لذلك، يُنصح بالاستفادة منها وإدراجها ضمن الروتين اليومي للحصول على فوائدها الصحية المتعددة.